На Волині черкащанина затримали за хабар прикордоннику

Чоловік хотів виїхати з країни без дозвільних документів, шляхом підкупу прикордонника у міжнародному пункті пропуску «Устилуг». Його затримали одразу після передачі грошей та оголосили йому про підозру.

52-річний мешканець Черкас, не маючи законних підстав для виїзду з країни, вирішив ризикнути та поїхати до Польщі через офіційний пункт пропуску «Устилуг». А щоб під час перевірки документів на кордоні не помітили відсутність дозвільних документів та його пропустили – спробував з ними домовитись.

Він запропонував начальнику групи інспекторів прикордонного контролю неправомірну вигоду – 1500 доларів.

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками внутрішньої безпеки Держприкордонної служби та слідчими обласної поліції затримали черкащанина одразу після передачі грошей старшому лейтенанту.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За матеріалами ДВБ Нацполіції слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За вчинене фігуранту загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України