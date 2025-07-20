На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою (відео)
У селі Дубове Ковельського району Волинської області чоловік під час перевірки військово-облікових документів побив військовослужбовця Територіального центру комплектування лопатою та зник.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
«Під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад. Близько 14:00 невстановлений громадянин, у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник», – йдеться в повідомленні.
Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту, де після медичного огляду діагностовано:
- закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
- забійна рана правої щоки.
«Закликаємо громадян не вдаватися до агресивних дій проти представників сил оборони України. Нагадуємо, що умисне нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України», – додали в ТЦК.Tweet