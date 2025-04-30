На Волині правоохоронець за гроші допомагав тютюновим контрабандистам

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю правоохоронного органу спеціального призначення за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вирішив збагатитись за рахунок сприяння контрабанді цигарок до Польщі поза офіційними пунктами пропуску. З кожної незаконно переміщеної безпілотниками партії тютюну він отримував свою частку прибутку. За це надавав службову інформацію про розташування прикордонних нарядів, координати безпечних зон, часових меж тощо.

Встановлено, що ціна одного перельоту з майже пів сотнею блоків тютюнових виробів на борту становила 100 доларів США. Усього контрабандисти разом із правоохоронцем-спільником планували переправити більше 7 тисяч пачок сигарет.

Задокументовано отримання підозрюваним 1,8 тисяч доларів США. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід. До суду подано клопотання щодо відсторонення службовця від виконання службових обов’язків. Перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Львові, оперативний супровід – ВВВБ по 6-му прикордонному загону ДПСУ та ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону