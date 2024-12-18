На Волині представники ТЦК побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні: Лубінець відреагував (відео)

Дії ТЦК можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

Працівники Ковельського міського ТЦК та СП побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні. Про це у своєму TG-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП. Мій Представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним”, – написав Лубінець.

Він додав, що попри приїзд поліцейських, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

За словами омбудсмена, дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

“Про цей факт мій Представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР. Коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб! За кожне перешкоджання буде належна відповідальність! Я не дозволю нехтувати правами людини у правовій державі!”, – додав Лубінець. // УНІАН