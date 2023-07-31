На Волині судитимуть організатора підпільного покерного клубу

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, чоловік організовував ігри на гроші для кола обраних клієнтів.

Підпільний гральний заклад він облаштував в орендованому будинку.

Під час санкціонованого судом обшуку у клубі правоохоронці вилучили покерний стіл, гральні фішки, колоди карт та інші атрибути незаконного бізнесу.

Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу працівників Волинського управління ДВБ Нацполіції України.

Пресслужба обласної прокуратури