На Волині у зіткненні з вантажівкою загинув водій легковика (фото)

Автопригода трапилася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Ярівка.

41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, під керуванням 51-річного жителя Вінницької області.

Від удару вантажівка з’їхала у кювет, у легковика розбита передня частина.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf загинув.

За фактом летальної ДТП слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області