На Волині у зіткненні з вантажівкою загинув водій легковика (фото)
Автопригода трапилася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Ярівка.
41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, під керуванням 51-річного жителя Вінницької області.
Від удару вантажівка з’їхала у кювет, у легковика розбита передня частина.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf загинув.
За фактом летальної ДТП слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Сектор комунікації поліції Волинської області