На Волині встановлено особу водія, який збив велосипедистку та зник з місця пригоди

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Транспортний засіб, Opel Vektra C, вилучили та помістили на арештмайданчик. Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, близько 21 години невстановлений водій на автодорозі у селі Підгайці Луцького району, скоїв наїзд на велосипедистку та зник з місця пригоди.

Внаслідок ДТП 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Збив велосипедистку та зник з місця пригоди: поліція встановила особу правопорушника

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Збив велосипедистку та зник з місця пригоди: поліція встановила особу правопорушника

Оперативники Луцького районного управління поліції встановили автомобіль та водія-правопорушника. Ним виявився 52-річний житель Луцького району. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації  поліції Волинської області

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