На Волині встановлено особу водія, який збив велосипедистку та зник з місця пригоди

Транспортний засіб, Opel Vektra C, вилучили та помістили на арештмайданчик. Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, близько 21 години невстановлений водій на автодорозі у селі Підгайці Луцького району, скоїв наїзд на велосипедистку та зник з місця пригоди.

Внаслідок ДТП 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Оперативники Луцького районного управління поліції встановили автомобіль та водія-правопорушника. Ним виявився 52-річний житель Луцького району. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області