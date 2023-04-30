На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів за надання приміщення в оренду

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) завідувачкою Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров’я України.

За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної нею установи.

Досудове розслідування: Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури