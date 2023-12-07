На Волині злочинну групу викрили у масштабному розкраданні лісу

Організували схему системної незаконної вирубки дерев з лісових масивів на території Камінь-Каширського району директор приватного підприємства, що спеціалізується на лісопильному виробництві, та посадові особи місцевих державних лісгоспів. За попередніми підрахунками, збитки можуть сягати щонайменше 10 мільйонів гривень.

Для реалізації свого задуму підприємець організував власну бригаду найманих працівників, які здійснювали незаконну заготівлю ялин та сосен. Вирубану деревину вивозили на підконтрольну фігуранту пилораму й після обробки продавали у вигляді палетних дощок.

Збували виготовлену лісопродукцію як в Україні, так і за її межами. Для прикриття своєї злочинної діяльності фігуранти залучили до схеми приватного підприємця. Він офіційно купував невеликі партії деревини, забезпечуючи таким чином умовну легальність незаконних оборудок.

Вирубка деревини відбувалася за погодженням та сприянням працівників місцевих лісництв — за окрему плату посадові особи не заважали протиправним діям «чорних» лісорубів. Зловмисники щомісяця незаконно вивозили з державних лісових господарств близько 250 кубічних метрів деревини на понад 600 тисяч гривень. Лише за попередніми оцінками збитки довкіллю, завдані протиправною діяльністю фігурантів, можуть сягати щонайменше 10 мільйонів гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями провели обшуки за адресами розташування лісових господарств Камінь-Каширського району, місцями незаконних стрічкових пилорам та зберігання лісопродукції, а також за місцями проживання фігурантів. Вилучили компʼютерну техніку, «чорнові» записи та понад 500 кубометрів необлікованої деревини, деякі з яких мали маркувальні бирки із заниженням сортності деревини та з явними ознаками підробки. Вартість вилученої сировини складає понад 2 мільйони гривень.

На даний час вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучену лісопродукцію. Після проведення усіх процесуальних заходів планується повідомити членам злочинної групи про підозри за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Учасникам махінацій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України