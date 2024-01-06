На Вознесенщині чоловік вчинив конфлікт і кинув гранату на подвір’я опонента

4 січня, до відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління надійшло повідомлення від 47-річного чоловіка про те, що ввечері 3 січня на подвір’я його домоволодіння у селищі Братське чоловік його доньки кинув гранату.

На місці події поліцейські встановили, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали паркан будинку та вулики заявника. Також правоохоронці з’ясували, що напередодні між 47-річним потерпілим та 31-річним чоловіком виник словесний конфлікт. Через декілька діб зловмисник повернувся і кинув на подвір’я гранату, яка в подальшому вибухнула. Після скоєного фігурант зник з місця події.

Під час розшукових заходів оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками сектору кримінальної поліції та слідчими обласного главку і відділення поліції № 1 за участі фахівців відділу кримінального аналізу розшукали 31-річного чоловіка. Зловмисник на своєму автомобілі втік до Одеси.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Нині зловмисникові оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За скоєне затриманому загрожує до семи років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області