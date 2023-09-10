На Вознесенщині затримали чоловіка за розбійний напад на мешканку Южноукраїнська

Зловмисник завдав тілесних ушкоджень потерпілій та відібрав у неї мобільні телефони. Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. За вчинене чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років увʼязнення.

6 вересня до відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від 27-річної жінки про те, що у неї відібрали телефони.

Від потерпілої поліцейські дізнались, що з чоловіком жінка познайомилась в соціальній мережі. Того дня він приїхав до Южноукраїнська, аби зустрітись. Перебуваючи в квартирі, яку винаймав фігурант, останній несподівано вдарив її кулаком у обличчя, відібрав два мобільних телефони та зник у невідомому напрямку.

Провівши першочергові слідчі заходи, співробітники поліції упродовж кількох годин встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився 30-річний громадянин Нігерії.

Нині за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного часу, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Вознесенський районний відділ поліції