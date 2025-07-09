У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей (фото)

Четверо людей отримали травми несумісні із життям. Дорожньо-транспортна пригода трапилася біля села Синява Тернопільського району близько 16:00.

На дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковим. На місці пригоди працюють слідчі розслідування злочинів у сфері ДТП. Вони з’ясовують причини автотрощі, а також встановлюють осіб, які загинули.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області