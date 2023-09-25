Житель Дніпропетровщини смертельно поранив ножем односельця

Протягом декількох годин поліцейські Новомосковського району затримали 43-річного нападника.

Конфлікт між чоловіками завершився пораненням одного з них.

Злочин стався 24 вересня не території приватного домоволодіння у селі Новомосковського району. Під час спільного застілля між односельцями розпочалася суперечка, через яку підозрюваний схопив кухонний ніж та вдарив ним 39- річного потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер на місці, а нападник втік.

Під час розшукових заходів поліцейські відділення поліції № 2 (Перещепине) Новомосковського районного відділу поліції встановили місце перебування підозрюваного. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – кухонний ніж, правоохоронці вилучили.

25 вересня за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі. На теперішній час вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами відділення поліції № 2 (Перещепине)

Новомосковського районного відділу поліції