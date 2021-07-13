У Запоріжжі ґвалтівника 12-річної дівчинки засуджено до 14 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя суд визнав громадянина винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України) та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Прокурорами в суді доведено, що влітку 2019 року мешканець міста Запоріжжя, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, обравши за жертву, спочатку переслідував 12-річну дівчинку до будинку, де проживав її родич, а коли вона увійшла до під’їзду наздогнав потерпілу та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури