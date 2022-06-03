Засуджено жителя Сарненщини, який убив палицею співмешканку, а тіло сховав у лісі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сарненської окружної прокуратури Дубровицький районний суд визнав винним 27-річного жителя села Соломіївка в умисному вбивстві своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

В ході слідства зібрано достатню кількість доказів, а в суді прокурором доведено, що торік у грудні, дорогою до села Білаші між нетверезими співмешканцями виник словесний конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік наніс жінці дерев’яною палицею декілька ударів по голові та обличчю. Від отриманих травм вона померла на місці події. Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло в меліоративну канаву та замаскував місце гілками дерев.

Труп знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він і зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину. Враховуючи, що цей злочин він вчинив під час іспитового строку, суд призначив йому остаточне покарання за сукупністю вироків у вигляді 10 років 1 місяця позбавлення волі.

Рішення законної сили ще не набрало, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури