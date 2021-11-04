На Житомирщині оштрафували батька школяра, який вимагав гроші в однокласників

До суду вже двічі надсилали протоколи щодо поведінки учня.

Постанова Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ще не набрала законної сили, тому засуджений батько має ще 10 днів, щоб подати на неї апеляцію.

На початку 2021 року батько отримав попередження про те, що недостатньо приділяє уваги вихованню та навчанню сина. Хлопець підпалив петарду і закинув її в чужу оселю. У вересні до суду надійшли нові матеріали. У документах йшлося про те, що учень погрожував однолітку, вживав нецензурну лексику та вимагав гроші.

Чоловік підтвердив, що усі події дійсно були і повідомив, що нині синова поведінка змінилась на краще. Заслухавши пояснення, суд дійшов до переконання, що вину сина та його батька повністю доведено.

Чоловіка покарали штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень. // Діло