На Хмельниччині оголосили підозру водієві, який п’яним збив на смерть людину та втік з місця події

Під час перевірки затриманого водія у медичній установі на стан алкогольного сп’яніння спеціалізований прилад показав, що вміст алкоголю в його крові перевищує допустиму норму у 8 разів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 23 травня в селищі Білогір’я Шепетівського району. Рухаючись по вулиці Шевченка, водій легкового автомобіля скоїв наїзд на двох пішоходів, які йшли проїжджою частиною дороги, та втік з місця події. Один з пішоходів, 49-річний місцевий житель, від отриманих травм помер на місці події. Його 44-річного товариша з тілесними ушкодженнями госпіталізували до хірургічного відділення Білогірської багатопрофільної лікарні.

За уламками, які залишилися на місці ДТП, правоохоронці визначили марку авто. Це був автомобіль «Chery Amulet» чорного кольору. Переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські встановили маршрут руху та з’ясували номерний знак транспортного засобу, а незабаром розшукали і затримали самого водія. Ним виявився 28-річний житель Білогірщини. Пошкоджений у ДТП транспортний засіб у чоловіка вилучили.

Лікарі провели освідування затриманого водія на стан алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в його організмі у 8 разів перевищував допустиму норму.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі у якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою на період досудового розслідування з правом внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області