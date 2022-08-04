На вимаганні хабаря викрито головного інспектора держпраці

Зловживаючи службовим становищем, інспектор вимагав грошові кошти у підприємця за здійснення реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці вимогам чинному законодавству.

«Послуга» була оцінена у 15 тисяч гривень. На даний час чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури йому уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та скеровано до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Кіровоградській області, оперативний супровід – управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура