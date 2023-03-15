СБУ викрила на колабораційній діяльності так званих «митників «лнр»

Після захоплення територій Луганської області російські загарбники одразу почали імітувати атрибути фейкової «державності», окремої від України. Зокрема, створили «митні пости» між рф та вигаданою ними «лнр», почали формувати штат так зв. «державного митного комітету лнр».

СБУ продовжує документувати діяльність колаборантів, які приєднались до лав так званих «митників лнр», які виконують організаційно-розпорядчі функції та забезпечують надходження «митних платежів» для потреб окупаційного режиму на Луганщині.

Щойно слідчі повідомили про підозру в колабораційній діяльності жительці Луганська, яка добровільно погодилася очолити «відділ митного оформлення митного посту «Красна Талівка». До 2014 року жінка працювала в митних органах України, утім, після окупації перейшла на бік ворога.

Ще одна луганчанка з квітня 2022 року трудиться «головним інспектором митного посту «Ізварине». А «головним державним інспектором митного посту «Танюшівка» у червні минулого року став 49-річний мешканець смт Білолуцьк. Обвинувальні матеріали щодо цих правопорушників вже скеровано до суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, за добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади терміном до 15 років та конфіскація майна.

СБУ продовжує збирання доказової бази щодо злочинів пособників країни-терориста, аби жоден із них не уникнув покарання.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк