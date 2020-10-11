На Закарпатье лесника будут судить за получение 1,2 тысячи долларов взятки

На Закарпатье будут судить лесника, который подозревается в получении взятки за реализацию деловой древесины и беспрепятственную ее транспортировку.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«… завершено досудебное расследование в отношении работника лесничества им. Томащука ГП «Великобычковской ЛМГ», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что лесничий получил от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 1200 долл. США за реализацию деловой древесины и беспрепятственную ее транспортировку.

Таким образом, чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.