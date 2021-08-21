На Закарпатті біля кордону затримали 12 нелегалів, що, розбившись на групи, ховалися в лісі (фото)

20 серпня вдень в рамках спільної прикордонної операції прикордонники Чопського загону затримали групу незаконних мігрантів.

У рамках спільної прикордонної операції«Карпати-2021» військовослужбовці відділу «Новоселиця» зупинили протиправні наміри дванадцятьох іноземців, які намагались дістатися сусідньої Словаччини поза пунктами пропуску.

Виявити правопорушників вдалося завдяки отриманій напередодні інформації від співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Напрямок ймовірного руху одразу перекрили додатковими прикордонними нарядами. До пошукових заходів також залучили оперативників та мобільні підрозділи.

Незаконних мігрантів відшукали за 300 метрів від кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. Дванадцятеро іноземців намагалися сховатися від правоохоронців, розділившись невеличкими групками у лісі, проте їх спроби виявилися марними. Жоден з затриманих не мав при собі документів. Вони назвалися громадянами Індії, Пакистану і Шрі-Ланки.

Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до переправлення незаконних мігрантів через кордон, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Чопського прикордонного загону.