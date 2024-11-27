У США арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину
Федеральна влада США заарештувала жителя Арізони Мануеля Тамайо-Торреса після того, як він, ймовірно, розмістив в інтернеті відеоролики з погрозами на адресу обраного президента Дональда Трампа та його родини.
Про це пише видання ABC News.
В одному з відеороликів Тамайо-Торрес сказав: «Ти помреш… Уся твоя родина помре… Я збираюся зробити дірку в твоєму обличчі». Це відео стало частиною численних та безладних записів, які він розміщував майже щодня, стверджуючи, що «особа 1» викрав і продав його дітей.
Тамайо-Торрес звинувачується в погрозах президенту, а також у надаванні неправдивих свідчень при купівлі вогнепальної зброї. 2003 року його було засуджено за напад у Сан-Дієго, що забороняє йому володіти зброєю згідно із законом. // ГлавкомTweet