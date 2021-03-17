На Закарпатті чоловік намагався підкупити слідчого

На Закарпатті слідчі обласного управління поліції спільно з працівниками Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки, за процесуального керівництва обласної прокуратури, за підозрою у підкупі поліцейського затримали 34-річного тячівця.

Поліцейські встановили, що учасник кримінального провадження намагався домовитися зі слідчим про закриття справи, що стосується незаконного заволодіння транспортним засобом.

За таке процесуальне рішення зловмисник обіцяв поліцейському грошову винагороду.

Чоловіка правоохоронці затримали «на гарячому», коли той прийшов до місцевого відділу поліції та намагався надати поліцейському неправомірну вигоду.

Наразі за фактом пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Фігуранта злочину поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі здійснюється за процесуального керівництва прокуратури.

Поліція Закарпатської області