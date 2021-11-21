Рівнянина, підозрюваного у розбої, хуліганстві та вимаганні коштів, розшукали та взяли під варту  

Нагадаємо, третього листопада 22-річного рівнянина — організатора злочинної групи, яка «спеціалізувалася» на розбійних нападах та вимаганні коштів на території Рівненської та сусідніх областей було оголошено у державний розшук.

Учора, 19 листопада оперативники УСР в Рівненській області спільно з працівниками поліції Закарпатської області у одному із селищ Мукачівського району Закарпатської області затримали розшукуваного. Зловмисника одразу доставили до Рівного для обрання запобіжного заходу.

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області за погодження Рівненської обласної прокуратури подав клопотання до Рівненського міського суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Учора у суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 24 листопада. Слідчі у встановлені законом терміни підготували та подали клопотання про продовження строків розслідування та термінів тримання під вартою для усіх фігурантів кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

(за матеріалами УСР в Рівненській області)