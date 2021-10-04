На Закарпатті чоловіка судитимуть за державну зраду та підготовку теракту

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини за фактами державної зради, підготовки та закінченого замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, громадянин, будучи очільником кількох проросійських організацій, контактував з іноземними організаціями, від яких одержав завдання здійснити ряд провокаційних акцій та терористичний акт на Закарпатті. Такі дії мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Зокрема, йшлося про акції протесту біля консульств інших держав, підпали установ та інших об‘єктів, акти вандалізму. На думку замовників, це мало б призвести до ускладнення міжнародних зав’язків та дискредитації України. Злочинні наміри обвинувачений частково реалізував у травні 2018 року за допомогою спільника, так як у той час перебував на території іншої країни.

Крім цього, громадянин намагався організувати фізичне усунення громадського активіста, за що обіцяв виконавцеві оплату у розмірі 30 тис дол США. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати українських військовослужбовців, що володіють інформацією щодо розташування особових складів військових ЗСУ.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури