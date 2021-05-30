На Закарпатті дільничний офіцер вкрав зі спецмайданчика поліції мотоцикл

Офіцеру поліції загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.



Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Правоохоронець заволодів мотоциклом “Yamaha”, який вилучили як речовий доказ у межах кримінального провадження і зберігали на спеціальному майданчику відділу поліції

Скориставшись правом безперешкодного доступу до майданчика, чоловік викрав мотоцикл з метою подальшого продажу. Вартість “двоколісного” становить понад 50 тис. грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. // Діло