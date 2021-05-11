На Закарпатті директора підприємства підозрюють у незаконному привласненні земельної ділянки

В обласному центрі Закарпаття на вулиці Підгірна приватний підприємець, всупереч чинному законодавству, привласнив земельну ділянку та побудував там об’єкт нерухомості. За фактом вчиненого фігурантом правопорушення, поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила чоловікові про підозру

Поліція Закарпаття викрила на махінаціях із землею директора однієї з приватних фірм, які функціонують в Ужгороді. У ході досудового розслідування, слідчі поліції встановили, що фірма, якою керує 42-річний житель Львова, протягом кількох років здійснювала підприємницьку діяльність у приміщенні, яке розташоване у центрі Ужгорода, а саме на вулиці Підгірній.

Згодом, за рішенням керівництва товариства, будівлю було знесено, а на її місці побудували новий об’єкт. Однак, у процесі зведення новобудови, бетонний фундамент вийшов за контури старої будівлі, зайнявши комунальну землю. Оскільки жодних дозвільних документів на ділянку у громадянина не було, зведення чотириповерхової будівлі на місці старого об’єкту вважається незаконним.

Так, своїми умисними діями, фігурант заподіяв значної матеріальної шкоди та підозрюється у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України, а саме самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику та самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Наразі у справі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Головного управління поліції Закарпаття.

Оперативний супровід у справі ведуть співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави.

За скоєне фігурантові загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області