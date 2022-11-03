За замах на вбивство судитимуть жителя Івано-Франківська, який два роки переховувався від слідства

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного місцевого жителя за підозрою у замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю ( ч.2 ст.15,ч.1 ст.115,ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у червні 2020 року на ґрунті тривалих неприязних відносин вирішив позбавити життя свого знайомого. Він вичікував чоловіка біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу. Після цього з місця події втік.

Потерпілого врятувала своєчасно надана медична допомога.

Зловмисник упродовж двох років переховувався, щоб уникнути покарання за скоєне правопорушення.

У липні 2022 року його затримали, а при обшуку виявили пістолет та набої.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура