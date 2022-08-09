На Закарпатті іноземець в мережі Інтернет поширював антиукраїнські наративи

Співробітники Мукачівського районного управління поліції спільно з працівниками СБУ викрили іноземця, який тривалий час проживав на території нашої держави. Встановлено, що 58-річний фігурант на своїй сторінці у соціальних мережах поширював дописи явного антиукраїнського характеру.

Йдеться про відеоматеріали, в яких зловмисник відкрито висловлював своє негативне ставлення до українського народу та намагався дискредитувати українських військовослужбовців.

В ході слідства було проведено необхідну експертизу, яка підтвердила, що опубліковані зловмисником дописи містять ворожу риторику щодо українців.

Слідчі кваліфікували дії вказаної особи за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто Порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції вже повідомили іноземцю про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті зловмисникові загрожує від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліція Закарпатської області