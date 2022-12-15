До ₴6500 за годину: у Києві викрили власницю борделів, яка орендувала 17 квартир

Поліцейські Києва викрили злочинну групу в організації мережі з надання сексуальних послуг. Зловмисниці підшукували кандидаток для зайняття проституцією та приймали замовлення від клієнтів. Година «відпочинку» коштувала від 5000 до 6500 гривень. П’ятьом фігуранткам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, за який їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке здійснювало на території столиці незаконний бізнес з надання сексуальних послуг. Координувала протиправну діяльність 22-річна громадянка іншої держави. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Києва.

Правопорушниця орендувала 17 приміщень на території міста Києва для тривалого користування.

Організаторка підшуковувала жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі та надавали б надавали сексуальні послуги за гроші. Для пошуку клієнтів вона розміщувала у мережі Інтернет рекламні оголошення.

До своєї злочинної діяльності зловмисниця залучила ще чотирьох спільниць, в обов’язки яких входило проведення кастингу з дівчатами, ведення переліку відпрацьованих годин «співробітницями» та розподілення між ними грошей.

Встановлено, що вартість години такого «відпочинку» становила 5000-6500 гривень, з яких 30% отримували дівчата, а 70% – учасниці злочинного угруповання. Також правоохоронці з’ясували, що до зайняття проституцією правопорушниці втягували й неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах й вирішили таким чином заробити.

Під час реалізації оперативної інформації поліцейські провели 17 обшуків за місцями мешкання фігуранток та створеними ними місцями розпусти і вилучили звідти банківські картки, гроші, чорнові записи та мобільні телефони.

Організаторці, 2000 року народження та її спільницям, 1995, 1997, 1998, 2004 років народження, повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Відносно десяти «працівниць» склали адміністративні матеріали за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – заняття проституцією», – додав правоохоронець.