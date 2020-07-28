На Закарпатті кіберполіція викрила Інтернет-збувачів фальсифікованих товарів

Фігуранти продавали контрафактну побутову хімію та каву під виглядом відомих брендів. Для цього вони створили близько 10 власних вебсайтів. Вилучено фальсифікований товар вартістю майже чотири мільйони гривень.

Відділ протидії кіберзлочинам в Закарпатській області спільно зі слідчим управлінням, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили 10 місцевих мешканців, які незаконно виробляли та продавали фальсифіковану продукцію під виглядом популярних торгівельних марок.

Кіберполіція встановила, що фігуранти орендували складські приміщення, де організували виробництво засобів для прання. Далі виготовлене фасували у ємкості з назвами відомих виробників побутової хімії. Для реалізації товару, правопорушники на торгівельній інтернет-платформі створили близько 10 сайтів.

Окрім побутової хімії, на складі фігуранти зберігали фальсифіковану продукцію кави відомих виробників.

Правоохоронці провели 23 обшуки за місцем розташування складів, місцем мешкання фігурантів та в їхніх автівках.

Поліцейські вилучили підробної продукції на майже чотири мільйони гривень. В якості речових доказів також вилучено наліпки та коробки із логотипами торгівельних марок, комп’ютерну техніку, принтери, мобільні телефони і автомобілі фігурантів. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі збитки завдані правовласникам торгівельних марок — встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції