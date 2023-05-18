Вища рада правосуддя дозволила арештувати Князєва

Вища рада правосуддя на своєму засіданні надала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів хабаря.

Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Постолюк повідомила, що Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду.

Раніше САП звернулася до ВРП з поданням про надання дозволу на утримання під вартою Князєва.