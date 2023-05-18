Вища рада правосуддя дозволила арештувати Князєва

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Вища рада правосуддя на своєму засіданні надала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів хабаря.

Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

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Постолюк повідомила, що Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду.

Раніше САП звернулася до ВРП з поданням про надання дозволу на утримання під вартою Князєва.

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