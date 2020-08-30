На Закарпатті орудує банда «чорних рієлторів»

У Закарпатській області впродовж останніх кількох років діє банда «чорних рієлторів», яка, використовуючи різні способи, відбирає у людей житло. До складу банди, окрім самих рієлторів, входять нотаріуси, а правоохоронці її діяльності не помічають.

Зокрема, про банду «чорних рієлторів» на Закарпатті повідомили журналісти програми «Свідок» на телеканалі НТН.

«Чорні рієлтори» для відбирання нерухомості користуються безпомічністю або асоціальним становищем своїх жертв.

Деяких з них шахраї споюють алкоголем, а після їх смерті – переоформлюють житло на себе і продають.

Як повідомили журналісти програми «Свідок», одну з незаконно привласнених квартир «чорні рієлтори» продали колишньому працівнику прокуратури. Також прокурором є чоловік нотаріуса, яка завіряла документи про переоформлення квартири. Крім того, потерпілі та їхні представники кажуть, що до слідчих поліції підходили працівники СБУ з проханням не лізти, куди не треба.

На квартири, які шахраї не встигли відібрати, вони наклали арешт і тепер вимагають від власників гроші, які їм нібито заборгував хтось із померлих жителів. // Діло