На Закарпатті поліцейські викрили співучасника злочинного подружжя, яке ошукувало громадян на продажі військової амуніції

Наприкінці листопада минулого року оперативники Управління карного розшуку поліції області спільно з кіберполіцейськими та слідчими припинили незаконну діяльність подружжя шахраїв, які ошукували людей на продажі актуальних товарів.

Було встановлено, що 24-річний ужгородець, разом зі своєю 28-річною співмешканкою, створили онлайн-магазин, у якому пропонували охочим придбати елементи військової амуніції за цінами, нижчими ринкових. У переліку товарів були берці, термобілизна, тактичні рукавиці тощо. Покупці перераховували зловмисникам часткову передплату або ж повну оплату та очікували на доставку замовлень. Однак після отримання грошей, шахраї зникали і, відповідно, люди залишалися без коштів та без обіцяного товару. Кількість потерпілих, яких вдалося встановити на той час, нараховувала 7 осіб.

У ході проведення подальших слідчих дій поліцейські встановили додаткові факти злочинної діяльності подружжя та викрили їхнього третього спільника. 32-річний ужгородець відігравав не меншу роль у організації шахрайської схеми. Чоловік допомагав підшуковувати відповідні оголошення на Telegram-каналах, вів переписку з покупцями, які хотіли придбати військову амуніцію, та домовлявся з ними про оплату і відсилку товару.

Також поліцейські встановили, що коло ошуканих зловмисниками громадян сягнуло більше двох десятків – станом на сьогодні зафіксовано вже 21 факт шахрайських дій підозрюваних. Загальна сума завданої ними матеріальної шкоди громадянам становить понад 150 тисяч гривень.

У рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), поліцейські провели відповідні обшуки. За місцями проживання зловмисників працівники поліції вилучили ряд важливих доказів у справі. Крім того, у 24-річного фігуранта справи поліцейські виявили та вилучили пістолет та набої до нього. За цим фактом йому окремо повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу.

Усі фігуранти цієї цинічної шахрайської схеми найближчим часом постануть перед судом.

Поліція Закарпатської області