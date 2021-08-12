На Закарпатті поліцейські затримали угруповання серійних крадіїв

Неодноразово засуджені за майнові правопорушення члени угруповання «працювали» на території Західного регіону.

Учора, 11 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції затримали організатора та одного з учасників одразу після скоєння злочину на території Ужгорода. В ході обшуку у зловмисників вилучили металевий сейф, гроші, банківські картки та мобільні телефони відмички, набір ключів та інші інструменти, які використовували для вчинення крадіжок.

Затримані – мешканці Львівської області. Мають за плечима чималий кримінальний досвід, за що неодноразово відбували покарання. «Спеціалізувалися» на крадіжках та грабунках. Наразі встановлена причетність організатора та учасників злочинного угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також за наявною інформацією, дана група «працювала» у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Наразі двоє осіб затримані у порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Проводяться заходи для встановлення місця знаходження іншого учасника злочинного угруповання. За скоєні правопорушення фігурантам може загрожувати від 7-ми до 12-ти позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України