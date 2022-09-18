На Закарпатті поліція затримала групу наркодилерів, які налагодили схему збуту наркотиків у регіоні

Співробітники Берегівського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про імовірну причетність кількох жителів району до розповсюдження наркотиків у регіоні.

У ході проведення комплексу оперативних заходів, поліцейські з’ясували, що причетними до злочинної діяльності є троє осіб – 23-річний житель селища Вилок, а також 38-річний та 45-річна мешканці Виноградова. Відомо, що фігуранти підшуковували клієнтів та систематично збували їм наркотики – метамфетамін та марихуану.

Такі факти були задокументовані в ході проведення ряду оперативних та слідчих дій.

У співпраці з оперативниками Управління карного розшуку поліції Закарпаття та за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення вчора, 17 вересня, даних зловмисників було затримано. За місцем проживання кожного з них, а також у приміщенні одного з туристичних комплексів району, де був зафіксований один із фактів збуту, поліцейські провели обшуки.

Серед вилученого: 15 пакетів та 6 зіп-пакетів із порошкоподібною речовиною метамфетамін, 2 люльки із залишками опію, шприци із залишками психотропних речовин та 400 грамів марихуани, електронні ваги, грошові кошти, отримані за продаж наркотиків, мобільні телефони, а також зброя та набої. Загалом у наркоторговців вилучили «товару» на орієнтовно 200 тисяч гривень.

За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Підозрювані, відповідно до статті 208 КПК України, поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Оперативники продовжують роботу для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області