На Закарпатті повідомлено про підозру посадовцю лісгоспу, дії якого завдали державі збитків майже на ₴56 млн

Працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції повідомили про підозру лісничому Лазещинського лісництва у Закарпатської області. Через його службову недбалість незаконно вирубали майже 3,5 тисячі дерев різних порід на майже 56 мільйонів гривень.

За даними слідства, посадовець не вжив жодних заходів щодо виявлення та припинення незаконної рубки дерев у ввірених йому лісових масивах. Хоча він достеменно знав про нелегальні вирубки, проте не доповідав про це керівництву, відповідно не проводив службових перевірок та не складав актів про порушення, а також не проінформував правоохоронні органи.

Внаслідок бездіяльності лісничого, зловмисники зрубали понад 3 380 дерев на території двох обходів Лазещинського лісництва. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 55,8 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі фігурант звільнений із займаної посади.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У разі доведення вини йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури.

Державне бюро розслідувань