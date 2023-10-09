На Закарпатті повідомили про підозру прикордоннику-втікачу, який працював на рашистів

За процесуального керівництва Закарпатської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону заочно повідомлено про підозру начальнику групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби «Велятино» за фактом дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець разом з ухилянтами нещодавно незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Згодом виявилось, що він перебуває у Москві та тривалий час є агентом кремлівських спецслужб.

Встановлено, що уродженець Луганська прибув на службу у Закарпатську область у червні 2022 року, проте доступу до секретних документів, чи інформації з обмеженим доступом не мав. Відтак, витік секретної інформації через нього не підтвердився.

Наразі старшому лейтенанту також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та відділу внутрішньої та власної безпеки 27 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора