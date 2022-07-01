За держзраду та публічну наругу над української символікою затримали депутата

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Циркунівської сільської ради за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом публічної наруги над Державним Гербом України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 338 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року, коли російські військові окупували с. Циркуни Харківського району, депутат перейшов на бік країни-агресора. Посадовець передав окупантам інформацію про місцезнаходження офісної техніки, списків учасників бойових дій в АТО/ ООС та місцезнаходження сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села.

Крім того, депутат розказав про місце проживання місцевого лікаря з метою подальшого схиляння його до надання медичної допомоги пораненим представникам ЗС РФ.

Також, перебуваючи біля будівлі Циркунівської сільської ради, депутат пошкодив Державний Герб України, який був розміщений на фасаді даху вказаної будівлі.

Після деокупації с. Циркуни чоловік переховувався у різних населених пунктах Харківської області. 1 липня його затримали у м. Харкові та повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура