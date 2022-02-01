На Закарпатті прикордонники викрили гелікоптер, який використовувався для протиправної діяльності

Багатоцільовий гелікоптер «Aérospatiale Alouette III» вартістю понад 150 тисяч доларів затримали вчора на Закарпатті.

О 2-й годині ночі військовослужбовці Держприкордонслужби у взаємодії з угорськими колегами зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом.

Відразу у співпраці зі співробітниками СБУ прикордонники організували пошукові заходи для встановлення порушників.

Невдовзі міжвідомча група офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління СБУ та ГУ Нацполіції в Закарпатській області виявила гелікоптер в Хустському районі.

Аби літальний апарат не викрили, ділки ховали його у гірській важкодоступній місцевості.

У кабіні гвинтокрила знаходились розсипані пачки з цигарками, проте, правоохоронці не виключають, що даним літальним апаратом могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн. Наразі інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.

Гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування за ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів».

Окрім цього прикордонниками спільно з угорськими колегами організовано заходи з викриття порушників по обидва боки кордону.

Зауважимо, що виявлений гелікоптер має вантажопідйомність на шасі 750 кг. У пасажирському виконанні він може взяти на борт 6 пасажирів, розвивати швидкість близько 185 км/год та долати відстань у понад 550 км, при цьому, до багажного відсіку гелікоптера може бути завантажено до пів сотні ящиків сигарет.

Коментар: прессекретарка Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

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ДПСУ