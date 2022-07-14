На Закарпатті розіслали фейкові листи про мобілізацію угорців

Закарпатським ЗМІ невідомі розіслали фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Листи було надіслано від імені Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ). Йшлося про те, що уряд Угорщини нібито надаватиме матеріальну допомогу «примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям».

Через деякий час ТУКЗ спростувало інформацію.

«Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені», — пише пресслужба ТУКЗ.