На Закарпатті судитимуть члена ВЛК, який організував схему ухилення від мобілізації

У січні цього року співробітники Відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та СБУ, викрили схему ухилення від мобілізації.

У ході слідства поліцейські встановили, що до організації такої діяльності причетний лікар-психіатр однієї з районних лікарень, який входив до складу ВЛК. Фігурант за 2 тисячі доларів США пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, виготовити документи для отримання групи інвалідності та в подальшому виключення з військового обліку.

Тоді лікаря затримали «на гарячому» — під час отримання 1 тисячі доларів США, тобто частини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

На час розслідування фігуранта відсторонили від посади.

Наразі, зібравши доказову базу, слідчі поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

За скоєне обвинувачуваному загрожує до десяти років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області