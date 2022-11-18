Працюють на окупантів – оголошено заочні підозри так званим Мелекінському селищному голові та директорці «Маріупольської школи № 7»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам України заочно повідомлено про підозру у здійсненні пропаганди у закладах освіти з метою сприяння збройній агресії проти України, встановленню і утвердженню тимчасової окупації частини її території та дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора, а також у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Маріуполя погодився працювати на ворога та добровільно обійняв фейкову посаду так званого голови «Мелекінської сільської адміністрації Першотравневого району днр». Зловмисник активно співпрацює з окупаційним режимом рф та виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, призначає та звільняє співробітників, розпоряджається бюджетом, формуючи там самим думку серед населення про легітимність дій загарбників.

Інша підозрювана – також маріупольчанка, у серпні поточного року, перебуваючи у захопленому окупантами місті, обійняла псевдопосаду так званого директора «Маріупольської школи № 7». Використовуючи надані ворогом повноваження, колаборантка здійснює загальне керівництво діяльністю школи та організовує учбовий процес. Окрім цього, у вересні поточного року підозрювана взяла участь у постановочних відеозаписах для пропагандистських ЗМІ окупаційної влади щодо «ремонту» закладу «освободітєлямі» та початку навчального року за стандартами освіти держави-агресора.

Досудові розслідування здійснюються СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання за санкціями статті – до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури