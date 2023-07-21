За жорстоке вбивство таксиста прикарпатця засуджено до 14 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури 29-річного місцевого жителя засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 289 КК України).

Йому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2020 року в селі Черніїв Тисменицького району чоловік позбавив життя 37-річного таксиста. Водій вночі привіз пасажира до пункту призначення, але той відмовився розраховуватися за поїздку.

Між чоловіками виник конфлікт, що переріс у бійку, під час якої пасажир наніс таксисту близько сорока ударів ножем у обличчя і шию, та двадцять у тіло.

Після цього кинув потерпілого до автомобіля та повіз у село Старі Кривотули. Від отриманих чисельних колото-різаних ран чоловік помер.

За клопотанням прокуратури під час розслідування засуджений перебував під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура