На Львівщині депутат та місцевий чинуша намагались видурити гроші у підприємця у Святвечір

Працівники ДБР затримали депутата Львівської обласної ради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень.

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.