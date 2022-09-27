Створили інтернет-магазин з продажу наркотиків та випічки з марихуаною – на Буковині засуджено членів злочинного угруповання

Чернівецька обласна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно організатора та двох членів організованої злочинної групи, які з метою одержання прибутку, налагодили незаконний обіг наркотичних засобів (ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України). Організатора засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі, а двох його спільників до 9 та 4 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду встановлено та доведено, що 27-річний житель Чернівців створив та очолив організоване злочинне угруповання, яке займалось незаконним обігом канабісу. До протиправної діяльності залучив 26-річну співмешканку та 20-річного знайомого.

Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі – контроль за діями, пошук покупців, розфасовка та закладка наркотиків.

З листопада 2019 по травень 2020 року особи продавали наркотики через інтернет-магазин, який створили у месенджері «Telegram». Розфасований у зіп-пакети канабіс розповсюджували методом закладок. Окрім наркотиків, реалізовували випічку з марихуани (кекси). Розрахунок за товар одержували на спеціально створені рахунки у платіжному сервісі «EasyPay». Встановлено, що упродовж семи місяців протиправної діяльності особи реалізували наркотиків на понад 200 тис. грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованому будинку зловмисників правоохоронці виявили та вилучили зіп-пакет з розфасованою наркотичною речовиною та випічку з марихуани.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура