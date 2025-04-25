На Закарпатті судитимуть шахрая, який ошукав 81-річну пенсіонерку більше ніж на ₴150 тисяч

Співробітники Мукачівського районного управління поліції завершили досудове розслідування за фактом шахрайства на 155 тисяч гривень відносно 81-річної пенсіонерки. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження щодо зловмисника скеровано до суду

У січні поточного року до поліцейських Мукачівського райуправління звернулася 81-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що її ошукали невідомі – виманили понад 150 тисяч гривень заощаджень.

Опитавши потерпілу правоохоронці з’ясували, що до неї зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що її донька під час катання на лижах за кордоном серйозно травмувалася і їй терміново необхідна операція, вартість якої сягає 3,5 тисячі євро. Шахраї повідомили пенсіонерку, що зараз до неї під’їде знайомий її доньки, якому необхідно передати кошти. Останній, за «легендою», надішле гроші за кордон.

Оскільки донька заявниці в той час дійсно перебувала за кордоном і зв’язку з нею не було, жінка повірила невідомому та передала йому 155 тисяч гривень.

Тоді співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області та кримінальної поліції Мукачева встановили, що до злочину причетний 21-річний житель села Тузли Одеської області.

Оперативники з’ясували, що зловмисник, отримавши гроші, одразу покинув межі регіону. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу вдалося встановити маршрут руху й місце знаходження фігуранта.

Затримання підозрюваного закарпатські поліцейські провели на території Одеської області, у співпраці з місцевими оперативниками. Звідти 21-річного фігуранта доставили до Закарпаття.за матеріалами поліції закарпаття перед судом постане шахрай, який ошукав 81-річну пенсіонерку на понад 150 тисяч гривень

Провівши усі процесуальні дії слідчі Мукачівського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області