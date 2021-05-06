На лаву підсудних потрапив водій, який запропонував поліцейському ₴10 тис. і $1 тис.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у пропозиції надання працівнику поліції неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що 31 березня цього року близько 1 години ночі водій «Ланоса» збив дорожній знак на вул. Виговського у Львові. Після чого вирішив втекти з місця події на таксі, однак небайдужі свідки викликали патрульних поліцейських, які затримали чоловіка і доправили його для освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Перебуваючи у кабінеті нарколога, він запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 10 000 грн, а коли правоохоронець відмовився – «додав» ще 1000 доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 68000 грн) або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури