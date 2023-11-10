Військовослужбовець переводив 15 тисяч на картку знайомої дівчини, а виявилося – шахраю

Жертвою шахраїв став військовослужбовець із Запоріжжя. Чоловік у Тернополі проходить лікування після поранення.

9 листопада йому у “Telegram” написала дівчина, з якою він зустрічається в реальному житті. Вона попросила позичити терміново гроші. Чоловік без вагань перекинув 15200 гривень на вказаний рахунок, а за деякий час зв’язався з подругою і зрозумів, що спілкувався із шахраєм.

Він із заявою звернувся до поліції. У ході перевірки стало відомо, що невідомі зламали “Telegram” дівчини від її імені надсилали повідомлення.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ.

Поліцейські наголошують, що перш ніж перераховувати кошти чи надавати особисті дані, перевірте інформацію. Потурбуйтеся й про соцмережі – періодично міняйте паролі та встановлюйте подвійну перевірку. Це означає, що для входу на новому мобільному пристрої вам треба буде ввести не лише код із SMS, але й пароль, який придумали та знаєте тільки ви.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області