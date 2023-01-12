На Закарпатті судитимуть зловмисників, які налагодили роботу підпільного цеху та збували фальсифікований алкоголь

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом протиправного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Організатора – мешканця Ужгорода – обвинувачують ще й у незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв, а також придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України). Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікату в підвальному приміщенні будинку в обласному центрі. Готову продукцію маскував під горілку та коньяк відомих торгових марок і клеїв на них підроблені марки акцизного податку.

Подальшим транспортуванням і реалізацією фальсифікату покупцям займалися двоє спільників чоловіка, також жителі Ужгорода. Кілька таких фактів зафіксовано протягом минулого року: у січні-лютому та серпні. Влітку зловмисників і викрили «на гарячому» – вони саме готували до збуту 600 пляшок фальсифікованого під горілку алкоголю. Тоді ж у їхніх помешканнях провели ряд санкціонованих обшуків, огляди транспортних засобів.

Загалом було вилучено понад вісім сотень пляшок підробленої алкогольної продукції з фейковими акцизними марками, упаковки таких марок, близько 400 л рідини з різким запахом спирту, порожню скляну тару з-під горілки та коньяку з етикетками відомих брендів, різноманітне обладнання для виготовлення фальсифікату, а також грошові кошти та чорнові записи.

Подальший розгляд обвинувального акту здійснюватиме Ужгородський міськрайонний суд. Провадження розслідувало ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури